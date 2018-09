Ratifican históricos lazos de amistad entre Cuba y Hungría

El Doctor János Latorcai, vicepresidente del Parlamento húngaro, recibió a la Doctora Martha del Carmen Mesa Valenciano, viceministra primera de Educación Superior y miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba, quien participa en el evento Universidad Global en el siglo XXI: características tendencias y principales retos.

El Vicepresidente agradeció la presencia de la dirigente cubana en Hungría, y expresó que son históricas las relaciones entre los dos países, y ambos Parlamentos deben trabajar para continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales.

Por su parte, la Viceministra Primera, agradeció las atenciones recibidas, y transmitió el saludo del Presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo Hernández.

Los dos dirigentes conversaron de los avances en la Educación Superior en ambas naciones, y abogaron por continuar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

