Ratifica Venezuela su talante humanista

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ratificó el carácter solidario y humanista del país sudamericano, demostrado con el despliegue de equipos médicos en El Salvador, y la donación de un fondo para Indonesia tras el tsunami.

El ministro de Relaciones Exteriores informó que como parte de los acuerdos firmados entre Caracas y los países miembros de Petrocaribe, se envió un grupo de profesionales de la salud a brindar servicios a la nación centroamericana.

Igualmente, refirió que el presidente, Nicolás Maduro, aprobó la donación de un fondo equivalente a 10 millones de dólares para al cuidado de las víctimas del fenómeno telúrico ocurrido en el país asiático.

Por otra parte, Arreaza precisó que con la Misión Milagro Venezuela llegó a Suriname, país suramericano integrante de esa alianza energética y social, con el fin de atender a pacientes con enfermedades oculares como cataratas y pterigión.

