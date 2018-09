Ratifica presidente de Venezuela su disposición de diálogo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó su disposición de dialogar con los sectores de la oposición, para establecer una convivencia pacífica por el desarrollo del país.

En ese sentido, Maduro enfatizó que los venezolanos tienen derecho a construir su propio destino encaminado en la estabilidad y la paz, y para ello mantendrán la defensa de la verdad ante las campañas mediáticas aupadas por la derecha reaccionaria.

El mandatario venezolano validó su disposición absoluta y total de abrir las compuertas del diálogo político para la paz, para la convivencia con los factores de la oposición que estén dispuestos a entablar conversaciones, con una agenda abierta.

Asimismo, indicó al vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, para invitar, incluso, a políticos internacionales para hablar amplia y abiertamente, sentenció el presidente.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.