Ratifica Maduro compromiso con proceso de diálogo con oposición

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó la voluntad del Ejecutivo para continuar con el proceso de conversaciones con la oposición iniciado en Oslo, Noruega.

En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, el mandatario convocó a fortalecer ese mecanismo de forma permanente, luego de las dos primeras rondas celebradas en mayo.

Esta semana el jefe de Estado enfatizó en que las conversaciones permanecen abiertas pese a la negativa de sectores de derecha que llaman a desconocer esa vía así como la legitimidad del Gobierno.

Sin embargo, el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, negó esta semana los anuncios de una nueva ronda con sede en Oslo, que calificó como especulaciones, anteriormente, el líder opositor fue señalado por sus seguidores por presentar una posición ambigua para aceptar que envío a varios delegados a las primeras rondas negociadoras.

