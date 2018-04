Ratifica Evo Morales su apoyo a Lula da Silva

La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia.- El presidente boliviano, Evo Morales, denunció la injusticia que se comete contra el líder brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y le brindó todo su apoyo.

El mandatario boliviano expresó que se está presenciando una de las mayores injusticias del siglo XXI, pues quieren encarcelar a un hombre inocente que logró que decenas de millones de brasileños salieran de la miseria y el hambre.

Hoy más que nunca, estamos contigo aseveró Evo Morales en su cuenta de Twitter, y acompañando el mensaje está un video de apoyo, con más de 19 mil reproducciones, que resalta la vida del ex mandatario brasileño.

Anteriormente el jefe de Estado bolivariano dijo en otro twitter: Fuerza hermano Lula. Tu lucha, y la de los pobres, obreros, intelectuales y profesionales comprometidos con la dignidad y soberanía de nuestros pueblos, es nuestra.

