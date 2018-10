Ratifica Cuba, compromiso de cooperación

Cuba ratificó en una reunión de alto nivel en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), su compromiso de cooperación, pese a sufrir las consecuencias del bloqueo económico de Estados Unidos por más de 50 años.

Al hablar en el Diálogo Desarrollo en transición: los desafíos del desarrollo en un mundo cambiante, la viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Mincex) de Cuba, Ileana Núñez, expuso los puntos de vista de su país.

Núñez dijo que Cuba reitera en ese espacio su compromiso con la cooperación internacional, y a la vez su convencimiento de que todos los países tenemos necesidades pero también experiencias positivas que compartir.

Consideramos a la Unión Europea como un socio importante para la cooperación en la región, precisó la viceministra; más adelante subrayó que Cuba, particularmente, tiene un acuerdo con el bloque comunitario.

La viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, valoró la importancia del evento presidido por Neven Mimica, Comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea, y Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, y con una intervención especial del canciller de Chile, Roberto Ampuero.

Argumentó que Latinoamérica y el Caribe, requieren de un enfoque multidimensional, y repensar con nuevas herramientas la colaboración entre los estados para lograr un desarrollo integrado y sostenible.

La delegada de Cuba opinó que no deben existir brechas estructurales y sí igualdad de oportunidades, que fomenten los lazos sur-sur y triangular, pero como un complemento y no como un sustituto de la cooperación norte-sur.

Se deben respetar las necesidades, particularidades y soberanía de cada país, con una visión de no dejar a nadie atrás; el Caribe debe ser una prioridad.

