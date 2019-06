Putin y Xi Jinping reafirman importancia de nexos estratégicos

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su similar chino, Xi Jinping, coincidieron en resaltar la importancia de reforzar las relaciones estratégicas entre ambos países.

Putin recordó que el pasado año, las dos naciones sobrepasaron la meta prevista de su intercambio comercial, al superar los 100 mil millones de dólares, mientras en el primer semestre de 2019 el crecimiento de ese parámetro fue de 3, 4 por ciento.

La Declaración sobre las relaciones entre ambos países está vinculada a coordinar posiciones en la arena internacional, algo que Putin considera fácil de realizar, pues en muchos asuntos Moscú y Beijing mantienen posiciones iguales o muy similares.

Paralelo al programa protocolar de una visita de Estado, Xi tiene previsto visitar el Zoológico de Moscú, al que en su momento China aportó una pareja de osos Panda, símbolos de amistad y profunda confianza en la tradición del gigante asiático.

