Putin desea ampliar nexos con Latinoamérica

El presidente ruso Vladimir Putin, reafirmó la intención de su país de profundizar los nexos políticos y económicos con Latinoamérica, al recibir las cartas credenciales de embajadores de 23 países incluidos Venezuela, Bolivia y Guatemala.

El mandatario ruso saludó al pueblo y gobierno venezolano, mostró su confianza en la posibilidad de sus autoridades de superar las dificultades sociopolíticas de la nación suramericana y se refirió a los proyectos conjuntos con Venezuela.

Destacó que en 2018 se cumplen 120 años de relaciones diplomáticas con Bolivia, donde Rusia espera construir centros de investigación de medicina nuclear y abrirán la cooperación técnico-militar.

Vladimir Putin destacó las oportunidades de intercambio comercial e inversiones con Guatemala, en tanto avanza el programa de preparación para las instituciones policiales, de seguridad y rescate.

