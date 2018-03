Putin al frente de presidenciales rusas en primeros resultados

Moscú, Rusia.- El presidente Vladimir Putin encabeza los resultados de los comicios rusos con 72.21 por ciento de los votos, tras conteo del 23 por ciento de los boletos, mientras la asistencia se acercaba a 60 puntos.

Para el segundo lugar se presenta Pavel Grudinin, del Partido Comunista de la Federación de Rusia, con 15.69 por ciento; el líder liberal-demócrata Vladimir Zhirinovsky, con 6.92; y la presentadora de televisión Ksenia Sobchak, con 1.39.

Aunque aún no se sabe el resultado final, la cifra en los primeros conteos superaba los parámetros de 2012, cuando Putin fue vencedor por amplia mayoría.

El presidente del país más extenso del mundo y primer productor mundial de petróleo, es elegido por los votantes por un período de seis años sobre la base del sufragio universal, directo y secreto.

