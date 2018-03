Proyecto Palomas representa en la ONU a la mujer cubana

La realizadora cubana Lizette Vila lleva este viernes hasta la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, las experiencias vividas con su proyecto audiovisual Palomas, que defiende una cultura de paz, igualdad y diversidad.

Ella forma parte de la delegación de mujeres de la isla que participa en la 72º Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que sesionará hasta la semana próxima.

El próximo 31 de marzo, en la sala Charles Chaplin de La Habana, se estrenará la más reciente realización de Palomas, el documental Mujeres…de la basura al bienestar, codirigido por Ingrid León y con textos de la periodista Sara Más.

La producción de 34 minutos polemiza sobre el vertimiento y recogida de desechos sólidos en La Habana y traza paralelos entre la ciudad y la figura femenina, en un sutil juego semántico que deviene homenaje y contribución al ecofeminismo.

