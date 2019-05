Protegerá China empresas frente a guerra comercial

El gigante asiático tomará las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de sus empresas, frente a la escalada que se vive hoy en la guerra comercial estadounidense contra Beijing.

El portavoz del Ministerio de Comercio, Gao Feng, señaló que China se opone a cualquier sanción unilateral de otro país contra sus entidades.

A principios de esta semana, la administración del presidente norteamericano, Donald Trump, incluyó a la empresa tecnológica Huawei y sus filiales, en una lista para obligarla a que soliciten autorización gubernamental cuando quieran comprar tecnología doméstica.

En sus declaraciones, Gao Feng señaló que el gigante asiático se opone al uso del poder estatal por parte de Estados Unidos, para reprimir a las compañías chinas, y exigió un trato justo y sin discriminaciones para que operen con normalidad en suelo estadounidense.

