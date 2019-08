Protección para los más vulnerables, premisa de Bolivia

La Paz, Bolivia. – Desde su llegada a la presidencia de Bolivia, Evo Morales implementó políticas sociales en beneficio de los sectores más vulnerables, y en ese contexto aboga por una mayor protección hacia las personas de la tercera edad.

Recientemente se promulgó en esa nación sudamericana una ley para el incremento de la Renta Dignidad o Renta Universal de Vejez, incentivo económico que beneficia a más de 1 millón de personas mayores de 60 años.

Llegamos al Gobierno gracias a la lucha del pueblo, es nuestra obligación crear programas y entregar obras para todos los bolivianos, en especial para los sectores más vulnerables, escribió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.

Según las proyecciones de 2017 del Instituto Nacional de Estadística, en Bolivia los adultos mayores de 60 años representan casi el 9 por ciento del total de la población del país.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.