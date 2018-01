Pronostican posible bancarrota en EE.UU

Washington, EEUU.- El exsecretario estadounidense del Tesoro, Jack Lew, consideró hoy que el plan presupuestario republicano con recortes de impuestos individuales y corporativos podría dejar al país en bancarrota y provocar severas afectaciones a programas sociales.

Me temo que el próximo zapato en caer será un ataque contra los más vulnerables de nuestra sociedad, sostuvo Lew en una entrevista con el medio digital Bloomberg.

¿Cómo vamos a pagar el déficit causado por el recorte de impuestos? Veremos propuestas para reducir el seguro de salud y quitarles el apoyo alimentario básico a los pobres, así como ataques contra el Medicare -sistema de seguros médicos-, y la seguridad social, estimó.

A su juicio, la administración del presidente Donald Trump y los republicanos ‘no podrían haber inventado una estrategia más cínica’.

Lew, quien dirigió el departamento del Tesoro durante el segundo mandato del expresidente Barack Obama (2009-2017), opinó que Estados Unidos necesita más capacitación laboral, educación e infraestructura, en lugar de más deuda en un momento en que la economía no necesita un estímulo fiscal.

Lo que hemos visto es un recorte de impuestos que gasta el dinero que no tenemos, para tener beneficios muy concentrados en las corporaciones globales y el uno por ciento de personas más ricas, y nos está dejando en bancarrota para que no podamos enfrentar estos problemas fundamentales, aseguró.

A fines de diciembre, el presidente Trump firmó la nueva ley de impuestos que recortó los gravámenes de las empresas del 35 por ciento a 21 por ciento, y también rebajó las tasas de la mayoría de las personas.

Según analistas, en el corto plazo serán los individuos quienes sientan más el efecto de las disminuciones de impuestos.

Pero en el largo plazo esa tendencia se revertirá, pues los beneficios que recibirán los estadounidenses expiran en 2025, a menos que el Congreso realice nuevas votaciones al respecto y decida mantenerlos, mientras las rebajas de las corporaciones sí serán permanentes.

Al mismo tiempo, a la reforma se le critica que causará un incrementó de 1,5 billones (millones de millones) de dólares en el déficit del país.

Aunque los republicanos aseguran que eso se verá compensado por el crecimiento económico, algunos estudios sobre el tema refutan tal argumento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.