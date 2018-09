Promueven en Costa Rica turismo hacia Cuba

La mayorista de viajes Desafíos Travel y Tours, de Costa Rica, el operador EnjoyCuba, y Avianca promovieron en San José el turismo hacia Cuba, con paquetes promocionales que incluyen destinos de ciudad, playa y cayos paradisíacos.

El presidente de Desafíos Travel y Tours, Alejandro Villalobos, apuntó que Cuba es un destino muy especial, que combina cultura, música, pintura, arte, educación y las mejores playas del Caribe.

Ahora en conjunto con Avianca y EnjoyCuba se presentan varios paquetes promocionales al mercado costarricense para duplicar y hasta triplicar esos turistas, que en 2017 colocaron a Costa Rica al frente de los países emisores de vacacionistas hacia la Isla.

Es una misión de Desafíos Travel y Tours, de todos las decenas de agentes de viajes presentes en esta actividad el tener en nuestra carpeta principal el destino Cuba para el mercado costarricense, sostuvo Villalobos.

