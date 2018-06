Productos cubanos atraen en Feria Turística de China

Prestigiosos servicios y productos insignias del mercado cubano atrapan la atención de visitantes y emprendedores presentes en la Feria Internacional del Turismo de Beijing, vitrina donde la Isla participa con éxito desde hace años.

Tras la inauguración del evento este viernes, el stand del estado caribeño se caracteriza por ser uno de los más frecuentados por la variedad y autenticidad de su exposición.

La agregada económica-comercial de la embajada cubana, Yohanely Savigne, dijo que acompañan la muestra el Grupo de Turismo Gaviota, las empresas Habanos, Havana Club International y la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos.

El puesto cubano en la feria de China promociona paquetes de viajes, reconocidas marcas de ron como Havana Club y Mulata, la miel y medicamentos de la firma BioCubaFarma y resalta la presencia de una torcedora que prepara ante el público tabacos como el Cohíba.

