Probarán en China vacuna contra el VIH en humanos

Beijing, China. – Una vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, desarrollada por científicos chinos alcanzó por primera vez la segunda fase de pruebas en humanos y será evaluada en voluntarios.

El medicamento de ‘larga duración’, creado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China, será el primero de su tipo en superar el segundo período de ensayo clínico en personas.

La vacuna candidata, llamada DNA-rTV, se basa en la replicación del ADN del VIH para estimular una inmunización efectiva contra el propio virus, dijo Shao Yiming, investigador jefe del proyecto.

Esta es la primera vez que un estudio de inmunización contra el virus obtiene permiso para realizar pruebas clínicas de segunda fase en humano, dijo Shao, quien agregó que está diseñada para atacar las cepas más comunes en China y con un efecto más fuerte y duradero.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.