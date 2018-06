Primera dama de Estados Unidos dice odiar separación de familias inmigrantes

La controvertida política que lleva a la separación de familias inmigrantes en la frontera estadounidense parece contar con una voz crítica muy cercana al propio presidente Donald Trump, la de su esposa Melania.

La primera dama emitió un comunicado este domingo en el que dijo que odia ver a los niños separados de sus familias e instó a ambos partidos, el Republicano y el Demócrata, a unirse para lograr una reforma migratoria exitosa.

En la declaración, difundida por su portavoz, Stephanie Grisham, la esposa del jefe de la Casa Blanca cree que se necesita un país donde se sigan todas las leyes, pero también donde se gobierne con el corazón.

El inusual posicionamientode Melania ocurrió tras conocerse el pasado viernes que casi dos mil niños fueron sacados del lado de sus padres, como resultado de la política de tolerancia cero de la administración Trump.

