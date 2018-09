Primer cubano en Monte Olimpo por Cuba y contra el bloqueo

Un cubano escaló a lo más alto del Monte Olimpo donde desplegó una bandera de Cuba, así como un mensaje de condena y rechazo al bloqueo de casi seis décadas de Estados Unidos.

Se trata de José Oriol Marrero, consejero de la embajada de Cuba en Grecia, quien se convierte así en el primer ciudadano de la mayor isla caribeña en llegar a la cima de la mítica montaña, segunda en altura en los Balcanes, señala una nota de esa misión diplomática.

Expresó que dedica esa hazaña a su país y a las efemérides del 150 aniversario del inicio las Guerras de Independencia y el 60 del triunfo de la Revolución Cubana.

Fuentes de la embajada de Cuba destacaron el esfuerzo extraordinario realizado por Marrero debido a las dificultades del sendero, considerado por los especialistas de largo y cargado de peligros, al punto de que menos de la mitad de quienes lo emprenden logran alcanzar la cúspide.

