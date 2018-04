Presidente de Venezuela rememora golpe de estado de 2002

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rememoró el golpe de Estado perpetrado por sectores de la derecha, el 11 de abril de 2002 contra el líder revolucionario y entonces mandatario, Hugo Chávez.

El mandatario destacó la vocación pacífica y democrática del pueblo de venezolano y reiteró el llamado a la unidad de las fuerzas revolucionarias de cara a las elecciones presidenciales, de consejos legislativos estaduales y municipales del 20 de mayo.

En Venezuela queremos paz, ¡No más violencia y división como hace 16 años!, escribió Maduro en Twitter.

El pueblo venezolano participará a partir de hoy en actividades en homenaje a la rebelión popular que derrotó la asonada golpista, y se desarrollarán jornadas especiales de narración oral y la proyección de documentales para rememorar la fecha en el Cuartel de la Montaña, en Caracas.

El pueblo venezolano participa a partir de hoy en actividades en homenaje a la rebelión popular, que hace dieciséis años derrotó el golpe de Estado contra el Comandante Hugo Chávez.

Las autoridades entregarán la orden Heroínas venezolanas a mujeres víctimas del 11 de abril de 2001, cuando comenzó la masacre ordenada por el imperialismo y ejecutada por los golpistas que buscaban el derrocamiento de la Revolución bolivariana.

El Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos de Chávez, será desde este miércoles hasta el viernes la sede de jornadas especiales de narración oral y la proyección de documentales para conmemorar la fecha histórica.

El 11 de abril de 2002, la derecha venezolana impulsó un golpe de Estado contra la Revolución bolivariana tras una cruenta campaña mediática dirigida a empañar la figura del comandante Hugo Chávez y los ideales humanistas que él representaba.

