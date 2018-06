Presidente de Venezuela preside acto del Frente Francisco de Miranda

El mandatario venezolano Nicolás Maduro presidió los festejos por el aniversario 15 del Frente Francisco de Miranda, con un acto realizado en la Escuela Agroecológica Industrial Indio Rangel, ubicada en el estado de Aragua.

El jefe de Estado durante el acto fue informado de los logros de la entidad docente del Frente Miranda que tiene como objetivo la producción local de alimentos y la investigación científica.

La escuela posee una capacidad de producción de 60 toneladas de proteína vegetal y 18 toneladas de ganado al año, informó al mandatario la directora nacional del Frente Francisco de Miranda, Erika Farías.

Destacó que el Frente se incorpora diariamente a la formación política, técnica y productiva desde los espacios de la Unidad agroecológica Indio Rangel con el fin de impulsar la producción agroalimentaria nacional.

