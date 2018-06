Presidente de Venezuela entrega Premio Nacional de Periodismo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó este miércoles los Premios Nacionales de Periodismo Simón Bolívar 2018.

El jurado reconoció al comunicador Earle Herrera, con el Premio Simón Bolívar, en su única edición, máximo galardón de la Fundación Premio Nacional de Periodismo de Venezuela.

Herrera es productor y conductor del espacio dominical Kiosco Veraz, transmitido por Venezolana de Televisión, y escribe diariamente la columna El kiosco de Earle publicada en los diarios Correo del Orinoco y Ciudad Caracas.

Durante el acto el condecorado instó al pueblo venezolano, sobre todo a los profesionales de la comunicación, a liderar la defensa de la verdad con el mismo ímpetu del Libertador Simón Bolívar hace 200 años, que lo llevó a la fundación del Correo del Orinoco.

