Presidente venezolano Nicolás Maduro critica a gobiernos oligarcas

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, destacó este martes la desesperación que representa Venezuela para los gobiernos oligarcas alineados con Estados Unidos, que participan en el LXXIII período de la Asamblea General de Naciones Unidas.

A través de la red social Twitter, el presidente venezolano manifestó que Washington y la derecha de la región, señalan al país sudamericano porque va en el camino del socialismo y avanza en la recuperación económica para alcanzar la auto sustentabilidad.

He notado desesperación en las intervenciones de los gobiernos oligarcas en Naciones Unidas, el imperio nos señala porque sabe que vamos por el camino socialista de la recuperación económica, escribió Maduro.

Por su parte la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, enfatizó que a través de las medidas unilaterales contra los pueblos del mundo, la administración de Trump atenta contra la humanidad.

