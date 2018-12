Presidente libanés recibe a embajador cubano

Michel Aoun, presidente de El Líbano, recibió hoy, en Beirut, al embajador de Cuba, Alexander Pellicer Moraga, quien entregó sus cartas credenciales como jefe de la misión diplomática cubana en el país de los cedros.

Pellicer reiteró la voluntad del Gobierno cubano por desarrollar y ampliar los vínculos bilaterales y consideró un honor el cumplir su misión en una nación de tan rica y milenaria historia, el jefe del Estado libanés deseó éxitos al representante de la Isla e hizo votos por la prosperidad de nuestro país.

Por la parte libanesa, asistieron al encuentro el canciller Gebran Bassil y el secretario general de la Cancillería Hany Chemaitelly, y por la cubana, el consejero Raúl Madrigal Cárdenas y la esposa del embajador, Odalys Capote.

Durante los 58 años de relaciones entre Cuba y el Líbano, el respeto mutuo y el entendimiento han sido pilares fundamentales entre ambas naciones.

