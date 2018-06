Presidente francés será recibido por el Papa Francisco

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizará en los próximos días una visita oficial al Vaticano, durante la cual será recibido por el papa Francisco, informó este lunes el Palacio del Elíseo.

De acuerdo con un comunicado, la reunión está prevista el 26 de junio, como parte del desplazamiento del mandatario.

Durante la estancia en el Vaticano, el jefe de Estado también será recibido en la Archibasílica de San Juan de Letrán, donde se encuentra la sede episcopal del obispo de Roma.

A Macron se le otorgará allí el título de canónigo de honor de San Juan de Letrán, un nombramiento honorífico que por tradición se entrega a los presidentes de Francia, como parte de una costumbre que data de la época de Henri IV, en el siglo XVII.

