Presidente francés atiende reforma ferroviaria

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, firmó la promulgación de la polémica reforma ferroviaria, plan gubernamental rechazado por el gremio que provocó una huelga intensiva de tres meses.

Pese a la oposición de los trabajadores de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles, el Ejecutivo galo siguió adelante con su plan y tras obtener el respaldo de la Asamblea Nacional y el Senado, oficializó la reforma con vistas a una inmediata aplicación.

El mandatario defendió la necesidad de llevar a cabo el proyecto, alegando que la Sociedad Nacional de Ferrocarriles necesita modernizarse para estar a tono con el contexto actual.

Por tal razón, argumentó, la transformación se sostiene en puntos esenciales como la apertura del sector a la competencia y la conversión de la empresa en sociedad anónima de capital público, lo cual garantizará su revitalización, según el jefe de Estado.

