Presidente electo de Colombia habla de correcciones a la paz

Bogotá, Colombia. – A pesar del tono conciliador que le dio a su discurso como presidente electo de Colombia, Iván Duque reiteró su intención de modificar el Acuerdo de Paz negociado en La Habana.

El nuevo jefe de Estado del país sudamericano, quien asumirá el poder ejecutivo el próximo 7 de agosto, dijo este domingo que la paz de Colombia reclama correcciones.

La paz implica que pasemos la página, hoy todos somos amigos de los que queremos la paz y debe ser una paz que permita a la base guerrillera su normalización a la vida pública, manifestó.

Además, declaró sus deseos de gobernar para todos los colombianos, sin odios ni represalias y combatiendo la corrupción; hecho que al decir del politólogo local León Valencia, queda en duda si se revisa el apoyo que recibió de maquinarias políticas, en gran medida corruptas.

