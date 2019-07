Presidente de Venezuela supervisa inicio de ejercicios militares

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, supervisó el inicio de los Ejercicios de Acción Conjunta Campaña Libertadora Simón Bolívar 2019, dirigidos a fortalecer el poder defensivo y la unión cívico-militar de la nación sudamericana.

Desde el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el mandatario anunció que la primera fase de las maniobras, se extenderá hasta el 28 de julio, en un despliegue de toda la capacidad de defensa del país.

Los ejercicios comenzaron este miércoles de forma simultánea en los 23 estados del país, y contemplarán la ejecución de prácticas destinadas a elevar la disposición operacional de los componentes militares

De igual modo, se ejecutarán maniobras relacionadas con la guerra compuesta, empleo de medios de defensa aeroespacial integral, operaciones antisubmarinas, aeronavales y anfibias.

