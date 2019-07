Presidente de Venezuela conmemora creación de programa educativo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró la creación en 2003 por el líder de la Revolución bolivariana, Hugo Chávez, del programa educativo Misión Robinson.

Hace 16 años, el comandante Chávez, con su fe infinita en el pueblo, creó la Misión Robinson para llevar la luz del conocimiento a todos los rincones de la Patria, escribió el jefe de Estado en la red social Twitter.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró a Venezuela territorio libre de analfabetismo el 28 de octubre de 2005, tras alfabetizar a más de un millón de venezolanos mediante el método Yo sí puedo.

El programa educativo recibió su nombre del pensador y pedagogo venezolano Simón Rodríguez, mentor del Libertador Simón Bolívar, y conocido en su exilio de la entonces América española como Samuel Robinson.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.