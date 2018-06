Presidente chino orienta diplomacia socialista

El presidente Xi Jinping orientó al Gobierno ampliar la diplomacia sustentada en el socialismo con características chinas, para crear más asociaciones internacionales y participar activamente en la reforma del sistema gubernamental global.

Reportes de prensa dan cuenta de que el mandatario chino consideró que el país vive su mejor momento en materia diplomática y debe aprender de todo el mundo sin dejar de salvaguardar su soberanía, seguridad y desarrollo.

Llamó a concentrarse en la revitalización socioeconómica y política de China al avanzar en el progreso y ayudar a construirse una comunidad de futuro, filosofía que defiende para tener un nuevo modelo de nexos entre todos los estados del orbe.

Xi Jinping dijo que se debe conocer bien la historia para comprender las tendencias actuales, formular políticas con basamento científico y aprovechar lo que lleve a contradicciones.

