Presidente boliviano muestra su solidaridad con Cuba

Sucre, Estado Plurinacional de Bolivia.- Este jueves, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, respondió a los insultos lanzados hacia su persona por parte del expresidente de esa nación, Jorge Tuto Quiroga, luego de fracasar en su plan de provocación en Cuba.

Nostálgicos del Plan Cóndor y Plan Colombia, Tuto Quiroga y Andrés Pastrana, nos insultan porque su plan de provocación a la República de Cuba fracasó con su deportación, comentó Morales en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Agregó que los que vendieron la soberanía y dignidad de Bolivia y Colombia a injerencia de Estados Unidos no merecen ningún premio, en referencia al galardón Oswaldo Payá, que recibirían en La Habana por la disidencia cubana.

Luego de su deportación de la Mayor de las Antillas hacia Colombia, Quiroga arremetió a través de Twitter en contra del presidente boliviano, por su amistad y afinidad con el proceso revolucionario cubano.

