Presidente boliviano llega a La Haya para oír fallo de corte de justicia

El presidente boliviano, Evo Morales, llegó este domingo a La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia, para escuchar el fallo sobre la demanda marítima contra Chile que expondrá ese tribunal este lunes.

Morales llegó a un aeropuerto militar de la ciudad de Rotterdam acompañado por el ministro de Justicia, Héctor Arce, refieren medios de prensa bolivianos que forman parte de la delegación.

Antes del aterrizaje, el jefe de Estado de Bolivia grabó un video divulgado en su cuenta en Twitter en el cual reiteró el pedido de unidad al pueblo boliviano, a horas de recibir el fallo de la Corte de Justicia de La Haya.

Según la agenda difundida, Morales debe reunirse con el equipo de juristas nacionales e internacionales, cuyos miembros convergieron en La Haya este domingo para dar a conocer el veredicto sobre la petición boliviana de obtener una salida al mar.

