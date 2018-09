Presidente boliviano inaugura moderno hospital en Cochabamba

El presidente boliviano, Evo Morales, inauguró un moderno hospital en el municipio Sacaba, departamento de Cochabamba, que beneficiará a más de 17 mil personas con atención médica gratuita.

El mandatario aseveró que la salud no es mercancía y que el gobierno puede garantizar buenas instalaciones y equipamiento, pero el personal médico tiene que tener compromiso con la vida.

La instalación cuenta con 9 consultorios, 120 camas para internamiento, sala de rayos X y de ecografías, cuartos de reanimación, enfermería, farmacia, laboratorios y un área especializada en gineco obstetricia, entre otros espacios.

Lo más relevante es que aquí la atención médica es gratuita, es un cambio revolucionario total en la práctica de la medicina en Bolivia, afirmó el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, quien adelantó la próxima inauguración de otro hospital en este departamento.

