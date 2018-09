Presidente boliviano cumplimentará amplia agenda de trabajo en Nueva York

El presidente boliviano, Evo Morales, viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas y cumplimentar una amplia agenda de trabajo en sus tres días de estancia en esa ciudad.

De acuerdo con el programa, Morales tiene previsto una reunión el lunes con el equipo jurídico que atiende la demanda de reivindicación marítima contra Chile, cuyo fallo de la Corte Internacional de Justicia se conocerá el 1ro de Octubre.

Mañana sostendrá también conversaciones con representantes de organismos internacionales, y el martes participará en la inauguración de la 73 Asamblea General de Naciones Unidas.

Morales también realizará encuentros bilaterales con países que han solicitado reunirse con Bolivia, luego conversará con el secretario general de Naciones Unidas, y el miércoles intervendrá en la plenaria de la Asamblea General.

