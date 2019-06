Presidenta del Consejo de la Federación de Rusia recibe a Cabrisas

San Petersburgo, Rusia. – Ricardo Cabrisas Ruíz, vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, quien preside la delegación cubana al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, sostuvo un fraternal encuentro con Valentina Matvienko, presidenta del Consejo de la Federación o Cámara alta del Parlamento ruso.

La dirigente de la nación euroasiática, al dar la bienvenida al vicepresidente cubano, destacó la heroica resistencia de nuestro pueblo frente al recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos contra la mayor de las Antillas.

Cabrisas Ruíz agradeció la histórica postura de principios de Rusia en respaldo a la lucha del pueblo cubano contra el bloqueo, agravado recientemente con nuevas medidas de la Administración Trump.

El dirigente cubano rechazó la aplicación por Occidente de medidas coercitivas y sanciones unilaterales contra la Federación de Rusia y agradeció el fortalecimiento de las relaciones.

