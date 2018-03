Presentarán en Brasil libro de Lula da Silva

Sao Paulo, Brasil. – El 16 de marzo se presentará en la ciudad de Sao Paulo el libro La verdad vencerá: el pueblo sabe por qué me condenan, del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El lanzamiento se sitúa en un momento crucial de la vida de uno de los mayores políticos de la historia brasileña, cuando ese país aguarda la decisión del Poder Judicial sobre su encarcelamiento, como resultado de la persecución movida por la operación Lava Jato.

El corazón de la obra lo constituyen las 124 páginas, que muestran un retrato fiel del exmandatario en el presente contexto, en formato de una larga entrevista a cuatro manos realizada en el Instituto Lula, en Sao Paulo, en febrero pasado.

Entre los principales temas del texto destaca el análisis inédito de Lula sobre los bastidores políticos de los últimos años, y lo que llevó al Partido de los Trabajadores a perder el poder tras la reelección de Dilma Rousseff.

