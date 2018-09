Presentan plan de acción para los jóvenes rurales

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola presenta en Roma un plan de acción para los jóvenes del medio rural, durante el 124 período de sesiones de su junta ejecutiva que se extenderá hasta mañana.

El 88 por ciento de los miles de jóvenes del mundo vive en países en desarrollo, sobre todo en zonas rurales, para quienes la agricultura sigue siendo la principal fuente de empleo, pero no les resulta un sector atractivo, destaca la introducción del informe de la agencia especializada de Naciones Unidas.

Señala como causas la baja remuneración, el arduo trabajo, la monotonía y la falta de reconocimiento social, lo cual propicia el aumento de la tendencia a la migración.

Pero, advierte, los jóvenes también buscan un propósito en sus vidas; están dispuestos a ayudar, a hacer frente a los problemas mundiales que les afectan más que a otros grupos y desean ser escuchados.

