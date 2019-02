Presenta Rusia proyecto de resolución sobre Venezuela

Moscú ha propuesto un proyecto de resolución sobre la situación actual en Venezuela ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, segun informo un portavoz de la representación permanente de Rusia ante la ONU.

El documento expresa preocupación por las amenazas del uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política del país latinoamericano, y hace un llamado a buscar soluciones a la crisis con base en el diálogo.

Por otra parte, el proyecto propone que cualquier ayuda internacional, humanitaria o de otro tipo, se lleve a cabo solo con el consentimiento y a solicitud del Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Según trascendió, la decisión sobre ese proyecto de resolución se encuentra programada para este jueves, luego de que se someta a votación otra propuesta presentada por Estados Unidos.

