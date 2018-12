Presenta López Obrador nuevo plan de salud para México

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en su habitual conferencia de prensa el nuevo plan de salud que abarcará todo México y comenzará por 8, de las 32 entidades federales.

El mandatario aseguró que en el plazo de dos años se tendrá un mejor sistema de salud nacional y que en su primera etapa se invertirán 90 mil millones de pesos, unos 4 mil 500 millones dólares.

López Obrador se quejó del estado en el que se encuentra el Sistema de Salud Pública en el país, y adelantó que se reunirá en las próximas horas con los gobernadores de los estados seleccionados para iniciar el plan de salud.

Además ha invitado a participar a todo el personal del sector Salud, pues ellos han estado cumpliendo con su responsabilidad y muchos lo están haciendo como trabajadores eventuales, que es algo que también se va a regularizar paulatinamente.

