Presencia cubana en reunión de No Alineados

Caracas, Venezuela. – El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, está en Venezuela para intervenir este sábado en la reunión ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados.

Arribo a la hermana República Bolivariana para participar en la Reunión Ministerial del Buró de Coordinación de los No Alineados, mecanismo de concertación política de vital importancia en la actual coyuntura internacional, expresó el Canciller cubano.

Promoción y consolidación de la paz a través del respeto al Derecho Internacional es el lema central de la cita que reúne a 120 estados miembros del Movimiento, además de invitados especiales y organismos internacionales.

Los No Alineados han condenado el bloqueo impuesto a Cuba, exigido el cese de las agresiones radiales y televisivas, y la devolución del territorio en Guantánamo, ocupado ilegalmente por la Base Naval de Estados Unidos .

