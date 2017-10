Premio Nobel de la Paz pide prudencia en caso Maldonado

Buenos Aires, Argentina. – Es necesario tener prudencia por respeto a la familia de Santiago Maldonado, de acuerdo a lo que decidan nosotros los acompañaremos, apuntó en un mensaje en Twitter el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel.

El país está en vilo por el caso tras el hallazgo, este martes, de un cuerpo en el río Chubut, en el tercer rastrillaje en la zona, aunque no se ha confirmado si es el del joven artesano de 28 años.

Esquivel había declarado más temprano que ya hubo muchos rastrillajes en el río y no habían encontrado nada. Ahora aparece este cuerpo, no se sabe si es plantado o que. Esto es muy conmocionante para la familia y para todos, dijo.

El juez Gustavo Lleral, encargado de la investigación, ha señalado que aún no se sabe la identidad del cuerpo, mientras ¿Que pasó con Santiago? es la pregunta que comienzan a hacerse nuevamente los argentinos.

