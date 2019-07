Precio de petróleo en Estados Unidos acumuló fuerte pérdida semanal

Nueva York, Estados Unidos. – El precio del petróleo Intermedio de Texas, despidió hoy la semana en Nueva York con una pérdida acumulada en la etapa de 7,6 por ciento, debido al predominio de sesiones a la baja.

Analistas atribuyeron la subida de la cotización, a la retención por Irán en el estrecho de Ormuz, de un buque petrolero con bandera británica, el cual fue incautado, según el país persa, porque participó en un incidente, explicación que Londres rechazó.

Según analistas, el precio del crudo de Texas también escaló en la última sesión debido a que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la armada de su país había derribado un dron iraní, aseveración que el país persa negó.

Según medios de prensa, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, acusó a Estados Unidos de crear en todo el mundo inestabilidad y aumento del extremismo y el terrorismo.

