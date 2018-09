En pos de la paz en Colombia

El plazo impuesto por el presidente colombiano, Iván Duque, para evaluar la continuidad de los diálogos de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional vence este viernes.

Durante su discurso de posesión, el 7 de agosto, Duque afirmó que el proceso de paz con esa guerrilla sería sometido a un riguroso estudio y recientemente impuso una serie de condiciones a la insurgencia para seguir con el proceso.

Entre las exigencias del ejecutivo figuran la concentración de las unidades guerrilleras en una zona determinada y con verificación internacional, el cese del accionar criminal, incluyendo la liberación de todos los secuestrados, y pactar un tiempo preciso en el que se desarrollarán los diálogos.

Por su parte, el jefe de la delegación del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, aseguró en varias ocasiones que está dispuesto a seguir trabajando por la paz de Colombia.

