Policía reprime a partidarios de Lula en Curitiba

Al menos nueve partidarios de Lula resultaron heridos este domingo por balas de goma disparadas por la policía frente al lugar donde se halla detenido el ex-presidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva.

El incidente ocurrió ante la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, en el estado sureño de Paraná, después de la llegada de Lula para cumplir su condena por supuesta corrupción en la Operación Lava Jato, en medio de una gran conmoción política nacional.

La Policía Federal comenzó a reprimir, dijo el presidente del Partido de los Trabajadores de Paraná, Florisvaldo Fier, citado por la agencia noticiosa argentina Telam.

El juez Ernani Mendes Silva Filho prohibió manifestaciones y acampes en los alrededores de la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde Lula está recluido en una sala carente de rejas y que funciona como su lugar de prisión.

