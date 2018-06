Policía boliviana actúa en beneficio del país

Bolivia.- El presidente Evo Morales reconoció este domingo la labor de la Policía boliviana a favor del país, y destacó su esfuerzo y compromiso en pos del desarrollo nacional.

En el acto central por la celebración del aniversario 192 de esa institución del orden, el jefe de Estado alegó que su papel es fundamental en el avance de la nación andino-amazónica, en tanto garantizan su seguridad y bienestar.

A nombre del pueblo y gobierno de Bolivia, queremos rendir este homenaje a la policía nacional, una de las instituciones más importantes de nuestro Estado, expresó el mandatario; e instó a los oficiales del orden a contribuir en la preservación de las conquistas.

Evo Morales afirmó que el cuerpo policial desempeña un rol primordial en la sociedad pues además de su misión principal de cuidar al pueblo boliviano; las fuerzas del orden cumplen la importante tarea de luchar contra el narcotráfico.

