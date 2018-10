Polémico plan fiscal a primer debate en legislativo de Costa Rica

El Plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica votará, en primer debate, el polémico plan fiscal, contra el cual agrupaciones obreras y sociales cumplen 26 días en una huelga general.

De acuerdo con la agenda, la sesión del Plenario comenzará con las intervenciones de los legisladores a favor o en contra del proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, denominado combo fiscal por sus opositores.

La moción, trámite rápido, por la que se discute el plan fiscal establece que la Presidencia podrá dar por discutido el proyecto en el momento en que ningún diputado solicite el uso de la palabra.

Desde el diez de septiembre pasado, afiliados a la Unidad Sindical y Social Nacional, coalición de agrupaciones obreras y sociales de Costa Rica, realizan un paro general para exigir que el combo fiscal sea sustituido por una reforma fiscal justa y solidaria.

