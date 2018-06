Podrían colocar a miles de niños inmigrantes en bases militares

El Gobierno de Estados Unidos valora la posibilidad de albergar a unos 20 000 niños inmigrantes, sin acompañamiento, en cuatro bases militares ubicadas en Texas y Arkansas, según fuentes del Pentágono.

El diario The Washington Post se refirió a esos planes al citar un nuevo memorando del Departamento de Defensa enviado a los legisladores esta semana.

Ese documento refiere que esa agencia federal recibió una solicitud de asistencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el cual le pidió determinar su capacidad para proporcionar hasta 20 000 camas temporales para niños no acompañados en sus instalaciones.

Añadió el texto que, si el Pentágono descubre que puede dar dicho alojamiento, la Administración para Niños y Familias solicita que las instalaciones estén disponibles para su ocupación desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre de este año

