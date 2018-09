Piden a legisladores norteamericanos apoyar proyectos contra bloqueo

Participantes en la IV Jornada contra el bloqueo estadounidense a Cuba, visitan oficinas del Congreso norteamericano, con el fin de instar a sus miembros a apoyar proyectos legislativos destinados al levantamiento de esa política.

Al mismo tiempo, los miembros en la acción solidaria iniciada ayer, y que se prolongará hasta el viernes venidero, llaman a poner fin a las prohibiciones de viajes a Cuba.

Previo a los encuentros de en oficinas de legisladores estadounidenses, personas solidarias con Cuba estuvieron en una orientación ofrecida en el Instituto de Estudios Políticos.

Los participantes en la iniciativa, provenientes de Alabama, Massachusetts, Florida, Arizona, Michigan, Georgia, California, Maryland y Washington, compartieron estrategias de cómo abordar lo que ha sido un Capitolio intransigente, cuando se trata de Cuba.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.