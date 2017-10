Pide España cordura a Cataluña

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, llamó hoy a la cordura al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, para evitar la imposición de drásticas medidas contra esa comunidad autónoma, que pretende convertirse en un Estado soberano.

Rajoy volvió a pedir a Puigdemont que cumpla con el plazo que le concedió hasta mañana jueves, y aclare de una vez si la semana pasada declaró o no la independencia de esa región.

El jefe del Gobierno español, dirigiéndose al líder secesionista conservador, le pidió que actúe con equilibrio y ponga por delante el interés de todos los ciudadanos, y le advirtió que no quiere verse obligado a activar el artículo 155 de la Constitución del país europeo.

La eventual aplicación de ese precepto de la Carta Magna permite a Madrid tomar el control parcial o total de cualquiera de sus 17 comunidades autónomas, en caso de que incumplan con sus obligaciones.

