Pide Cruz Roja a Unión Europea ser solidaria con migrantes

El movimiento de ayuda humanitaria Cruz Roja solicitó este domingo a los miembros de la Unión Europea practicar los valores que promueve el bloque y mostrar solidaridad con los migrantes.

La entidad sin fines de lucro, radicada en la ciudad suiza de Ginebra, se refirió a la reciente situación con los migrantes a bordo del buque Aquarius, de la Organización No Gubernamental S.O.S Mediterranee.

El secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Elhadj As Sy, pidió seguir el ejemplo de España de aceptar a los inmigrantes rescatados hace 8 días cerca de las costas libias.

La embarcación atracó este domingo en el puerto español de Valencia, luego de permanecer en el mar Mediterráneo desde la pasada semana debido a la negativa de Italia y Malta de acoger a los 629 migrantes procedentes de 26 países.

