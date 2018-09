Personalidades del mundo exigen liberación de Lula

A partir de una iniciativa promovida por la Coordinadora Guevarista Internacional, destacadas personalidades a nivel internacional impulsan una campaña por la libertad del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

El llamado está encabezado por los premios Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el Alternativo de la Paz Martín Almada, la excandidata presidencial colombiana Piedad Córdoba, y los politólogos latinoamericanos Stella Calloni y Atilio Borón, entre otros.

Un documento titulado Declaración de Solidaridad con el Preso Político Luiz Inácio Lula da Silva, con centenares de adhesiones en todo el mundo y traducido en varios idiomas, señala que Lula fue condenado sin pruebas.

Precisó que esa sentencia tiene el claro objetivo político de excluir al fundador y líder histórico del Partido de los Trabajadores de la contienda en las urnas prevista para octubre próximo en Brasil.

